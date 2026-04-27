У глибокому тилу ворога: ЗСУ вгатили по вантажівці з окупантами

Українські військові провели успішну операцію на околицях Донецька. Оператори БпЛА ліквідували росіян та ворожу вантажівку.

Операцію проводили оператори дронів батальйону Black Sky бригади "Спартан". Про це повідомили в "Спартан".

Як ЗСУ ліквідували окупантів?

Українські військові провели успішну операцію в районі населеного пункту Піски, що в Донецькій області. Там оператори БпЛА знищили вантажівку з росіянами.

Військові заявили, що не вперше випускають БпЛА на таку відстань й додали, що усі операції ЗСУ закінчуються для окупантів негативно.

Це не перший виліт наших дронів-камікадзе у глибокий (як показує практика, для операторів бригади – не дуже) тил ворога. І щоразу – з вогником та втратами для окупантів,

– повідомили в "Спартан".

До уваги! Командир "Ахілесу" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що роботи та БпЛА не зможуть повністю замінити людей на фронті, але їх розвиток і застосування на полі бою є важливими. Федоренко вважає, що після перемоги України кожен українець має бути навчений у військовому плані, щоб бути готовим до можливих майбутніх конфліктів.

Що ще відомо про успішні операції ЗСУ?

Сили оборони України 24 та в ніч на 25 квітня успішно атакували російських окупантів. ЗСУ знищили склади, пункти управління та живу силу противника.

ССО завдали удару по логістичній базі російського центру безпілотних технологій "Рубікон" у Мангуші. Атака спричинила вибухи та великі пожежі на місці, удар суттєво знизив боєздатність противника.

СБУ успішно вразила російську нафтоперекачувальну станцію "Горький" у Нижньогородській області Росії, що викликало масштабну пожежу площею 20 тисяч квадратних метрів.