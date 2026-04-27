У глибокому тилу ворога: ЗСУ вгатили по вантажівці з окупантами
- Українські військові знищили росіян і ворожу вантажівку на околицях Донецька.
- Операцію провели оператори дронів батальйону Black Sky бригади "Спартан".
Українські військові провели успішну операцію на околицях Донецька. Оператори БпЛА ліквідували росіян та ворожу вантажівку.
Операцію проводили оператори дронів батальйону Black Sky бригади "Спартан". Про це повідомили в "Спартан".
Як ЗСУ ліквідували окупантів?
Українські військові провели успішну операцію в районі населеного пункту Піски, що в Донецькій області. Там оператори БпЛА знищили вантажівку з росіянами.
ЗСУ знищили окупантів на Донеччині: дивіться відео
Військові заявили, що не вперше випускають БпЛА на таку відстань й додали, що усі операції ЗСУ закінчуються для окупантів негативно.
Це не перший виліт наших дронів-камікадзе у глибокий (як показує практика, для операторів бригади – не дуже) тил ворога. І щоразу – з вогником та втратами для окупантів,
– повідомили в "Спартан".
До уваги! Командир "Ахілесу" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що роботи та БпЛА не зможуть повністю замінити людей на фронті, але їх розвиток і застосування на полі бою є важливими. Федоренко вважає, що після перемоги України кожен українець має бути навчений у військовому плані, щоб бути готовим до можливих майбутніх конфліктів.
Що ще відомо про успішні операції ЗСУ?
Сили оборони України 24 та в ніч на 25 квітня успішно атакували російських окупантів. ЗСУ знищили склади, пункти управління та живу силу противника.
ССО завдали удару по логістичній базі російського центру безпілотних технологій "Рубікон" у Мангуші. Атака спричинила вибухи та великі пожежі на місці, удар суттєво знизив боєздатність противника.
СБУ успішно вразила російську нафтоперекачувальну станцію "Горький" у Нижньогородській області Росії, що викликало масштабну пожежу площею 20 тисяч квадратних метрів.