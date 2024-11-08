У Міжнародному легіоні ГУР розсекретили, в яких операціях брали участь

Спецпризначенці Міжнародного легіону ГУР беруть участь у найзапекліших боях проти російських окупантах. Військове командування України залучає їх до виконання завдань у найгарячіших точках.

Представник Міжнародного легіону ГУР Міноборони Володимир розповів 24 Каналу, що це військове об'єднання було створено 7 березня 2022 року. Командування залучає його практично на всіх напрямках фронту.

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Операції Міжнародного легіону ГУР

Володимир підкреслив, що Міжнародний легіон ГУР було залучено до всіх найвідоміших військових кампаній від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Мовиться про Київську операцію, Харківський контрнаступ, визволення Херсону, бої на Запорізькому напрямку, за Бахмут, Соледар, Часів Яр та інші.

Наш підрозділ – це підрозділ активних дій. Він не стоїть на місці, завжди рухається. Його застосовують там, де треба або допомогти стабілізувати ситуацію, або виконати дії, які нададуть Силам оборони перевагу,

– сказав він.

Представник Міжнародного легіону ГУР Міноборони також згадав про те, що у його підрозділі триває набір, однак охочі доєднатись мають зважати та розуміти, що братимуть участь у найскладніших боях. Треба мати хорошу фізичну та моральну підготовку.

Робота ГУР МО