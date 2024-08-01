Антиросійські операції в Африці: ГУР каже, що про низку нападів поки не писали в ЗМІ

Українська розвідка вказує на серію успішних операцій проти російських найманців у різних країнах Африки. Деякі з них поки ще навіть не висвітлювали в ЗМІ.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у телемарафоні розкрив інформацію про низку операцій проти російських військових найманців, – інформує 24 Канал. За його словами, крім відомих епізодів у Судані, Сирії та Малі, існують інші, ще не оголошені операції.

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Росія втрачає вплив в Африці

Юсов зазначив, що атаки на російські бази та найманців відбуваються постійно, але не всі випадки потрапляють у пресу. Він наголосив, що такі дії свідчать про зростання міжнародної протидії російському військовому впливу.

Монополія у сфері бандитської піратської діяльності так званих російських ПВК у світі та в Африці точно добігає кінця. З'являються сили протидії, які можуть ставити цих злочинців на місце.

Речник ГУР також прокоментував недавні події у Малі, де повстанці-туареги знищили групу вагнерівців. Він зазначив, що це лише один з прикладів ефективної боротьби з російськими найманцями, які стають мішенями для місцевих ополчень.

Юсов підтвердив, що інформація про кількість знищених росіян уточнюється, а деяких полонених вже обміняли на місці. Він також зауважив, що існує можливість передачі полонених вагнерівців Україні, але це питання залишається відкритим.

Представник ГУР наголосив, що подібні операції продовжуватимуться, а "професійні патріотичні люди" вже готують наступні заходи. Це дозволить зменшити спроможності Росії як в Африці, так і в інших регіонах світу.

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Нещодавно спецпідрозділ ГУР "Хімік" завдав потужного удару по російській базі в Сирії. Щонайцікавіше, сталося це наступного дня після зустрічі Владіміра Путіна з Асадом.