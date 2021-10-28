Опинився похованим живцем: у Польщі трагічно загинув українець

У Польщі українця під час земельних робіт засипало землею. 33-річного чоловіка знайшли, проте він вже був мертвий.

Трагедія трапилась вранці 27 жовтня в місті Гливиці на півдні Польщі. У поліції розповіли, що в глибокому та великому розкопі трапився зсув ґрунту, який й привалив чоловіка.

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У Польщі чоловіка засипало землею

Отримавши повідомлення, служби почали виконувати роботи з порятунку чоловіка. Зокрема на місце приїхали рятувальники та поліція.

Пожежна команда почала розкопувати людину вручну, оскільки використання важкої техніки в таких ситуаціях неможливе,

– розповіли у поліції.

Ба більше, згодом залучились допомогою спеціалізованої рятувальної групи Державної пожежної охорони. На місце прибули прокурор та представник Національної інспекції праці.

Тільки ввечері рятувальники відкопали тіло вже загиблого чоловіка. 33-річний українець тимчасово жив у місті Забже, що у Польщі.

Наразі поліція, прокуратура та Національна інспекція праці з'ясовує:

причини та обставини загибелі чоловіка;

формально-юридичні аспекти працевлаштування працівника, у тому числі – виконання роботодавцем зобов'язань у сфері професійного навчання та професійної підготовки.

У поліції пригадали, що виконання таких робіт, є небезпечним. Через дефіцит кваліфікованих і досвідчених працівників, є також додаткові ризики.



У Польщі під завалом ґрунту загинув українець / Фото ГУ поліція в Гливиці

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