Опинився похованим живцем: у Польщі трагічно загинув українець
Джерело:ГУ поліція в Гливиці
У Польщі українця під час земельних робіт засипало землею. 33-річного чоловіка знайшли, проте він вже був мертвий.
Трагедія трапилась вранці 27 жовтня в місті Гливиці на півдні Польщі. У поліції розповіли, що в глибокому та великому розкопі трапився зсув ґрунту, який й привалив чоловіка.
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У Польщі чоловіка засипало землею
Отримавши повідомлення, служби почали виконувати роботи з порятунку чоловіка. Зокрема на місце приїхали рятувальники та поліція.
Пожежна команда почала розкопувати людину вручну, оскільки використання важкої техніки в таких ситуаціях неможливе,
– розповіли у поліції.
Ба більше, згодом залучились допомогою спеціалізованої рятувальної групи Державної пожежної охорони. На місце прибули прокурор та представник Національної інспекції праці.
Тільки ввечері рятувальники відкопали тіло вже загиблого чоловіка. 33-річний українець тимчасово жив у місті Забже, що у Польщі.
Наразі поліція, прокуратура та Національна інспекція праці з'ясовує:
- причини та обставини загибелі чоловіка;
- формально-юридичні аспекти працевлаштування працівника, у тому числі – виконання роботодавцем зобов'язань у сфері професійного навчання та професійної підготовки.
У поліції пригадали, що виконання таких робіт, є небезпечним. Через дефіцит кваліфікованих і досвідчених працівників, є також додаткові ризики.
У Польщі під завалом ґрунту загинув українець / Фото ГУ поліція в Гливиці
Коротко про останні інциденти з українцями в Польщі
- 24 жовтня у польському Валбжиху трапився конфлікт у місцевому пабі. Унаслідок бійки із власником закладу українець залишився без ока.
- Двох українців 24 і 25 років затримали у Польщі. Чоловіків підозрюють в організації шахрайської схеми з видурювання грошей. Слідство вважає, що українці через фейкові "рахунки за комуналку" обдурили 380 тисяч людей.
- 21 жовтня поліція Варшави розшукала українця, який кілька місяців тому розтрощив приміщення залізничного вокзалу. Тепер чоловіку загрожує до 5 років ув'язнення.