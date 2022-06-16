Опір українців на окупованих Росією територіях ламає плани Росії, – ISW

Опір українців на тимчасово окупованих територіях руйнує плани Росії щодо анексії та повномасштабного адмінконтролю.

Проукраїнські настрої заважають росіянам

Про це йдеться у висновках американських фахівців Інституту вивчення війни. Вони наголосили, що проукраїнські настрої уже завади російській армії і, ймовірно, продовжуватимуть заважати.

Увага Росія вивела у море з окупованого Севастополя більшість носіїв ракет "Калібр": ЗМІ здобули фото

Український опір в Херсонській і Запорізькій областях, ймовірно, будуть "продовжувати зривати зусилля Росії з консолідації повномасштабного адміністративного контролю над окупованими територіями і планів анексії,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! У тимчасово окупованому російськими військами Херсоні місцеві продовжують закликати ворога повертатися назад у Росії, поки не пізно. Партизани нагадують окупантам, що ЗСУ вже близько, тож незабаром загарбники пошкодують, що прийшли на нашу землю.

Партизани на Півдні активізувалися та добре воюють. Зокрема, сили опору 10 червня підірвали авто з російським полковником та ще трьома окупантами.

Можливі провокації росіян

Водночас аналітики припустили, що російські війська можуть влаштовувати провокації "під фальшивим прапором" навколо Донецька, щоб зменшити проукраїнські настрої.

Ці потенційні атаки можуть бути відповіддю на заяви західних чиновників 15 червня про збільшення військової допомоги Україні.

Загроза морської блокади на Півдні

Крім того, росіяни намагаються посилити свою присутність в північно-західній частині Чорного моря через загрозу блокади суден.

Українські війська, як і раніше, контролюють критично важливу ділянку берегової лінії Очакова в Миколаївській області і, можливо, можуть блокувати російські судна,

– зазначають аналітики.

Ймовірно, російські війська мають намір посилити контроль над доступом до портів в Чорному морі під захистом укріпленої військово-морської присутності на острові Зміїний.

Ситуація на Херсонщині:

у тимчасово окупованому Херсоні місцеві партизани продовжують закликати ворогів, аби ті тікали назад в Росію. Зокрема, вони розклеїли листівки, у яких нагадують, що Збройні Сили України вже значно ближче, ніж вони думають.

мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що українські військові максимально наблизились до тимчасово окупованого Херсону. Захисники 14 червня, звітували про відстань у 10 – 15 кілометрів.

у тимчасово окупованій Чорнобаївці зранку 15 червня стався вибух в районі місцевого ринку.

Це може вас зацікавити – херсонці розповіли, як вибралися з окупації: відео

Інші важливі висновки ISW

російська армія розпочала наземний штурм Сєвєродонецька та населених пунктів поблизу, але станом на 15 червня немає повного контролю над містом.

росіяни ведуть здебільшого невдалі наступальні операції навколо траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ, таким чином намагаються перерізати українські наземні лінії зв'язку до Лисичанська.

російські військові також продовжили просування по трасі Е40 до Слов'янська та на південний схід від Ізюма.

Тривають бої в населених пунктах навколо Харкова.

Інститут ведення війни опублікував актуальні карти ведення бойових дій

Карти ведення бойових дій / Фото ISW