Опитування у "Дії" про обіг зброї: Резніков підтримав ініціативу та пояснив, чому вона актуальна

У "Дії" стартувало опитування щодо легалізації обігу зброї для цивільного населення. Ініціативу підтримав і Олексій Резніков, який заявив, що є прихильником легалізації зброї.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про нове опитування в "Дії" та підтвердив, що виступає цілковито за легалізацію зброї.

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У своєму дописі в фейсбуці Резніков зазначив, що він давно є прихильником лібералізації обігу зброї серед українських громадян. Саме тому він охоче підтримав опитування та збирається взяти у ньому участь.

Міністр оборони заявив, що буде обирати варіант не як посадовець-оборонник та не як людина, яка любить стрільбища та тири, а відповідатиме як юрист.

По-перше, я хочу відразу відкинути побоювання, мовляв, обговорювати цю тему і ухвалювати рішення "не на часі", бо війна. Як раз саме тому, що війна, треба нарешті ухвалити давно назрілі рішення. У тому числі – і це,

– сказав Резніков.

Він підкреслив, що коли відбулося повномасштабне вторгнення російських окупантів до України, десятки тисяч громадян змогли отримати автоматичну зброю для захисту своїх домівок та рідних. Отримання зброї відбулося, за словами Резнікова, у максимально ліберальний спосіб. Міністр оборони наголосив, що у багатьох ситуаціях рішення роздачі зброї цивільним стало вирішальним чинником.

Так само, на думку Резнікова, виникли і проблеми, адже необхідно бажання володіти зброєю і вміння поводитись з нею безпечно.

В країні і до цього в обігу перебували мільйони одиниць зброї. У тому числі – незадекларованої. Вважаю, що Україні потрібна не тільки лібералізація, але й легалізація обігу зброї. Впорядкування. Формування культури безпечного і відповідального ставлення до зброї,

– сказав Резніков.

Крім того, міністр оборони нагадав, що закон дозволяє українським громадянам використовувати будь-яку зброю проти ворога. Тож, на думку Резнікова, варто на створювати нові заборони, а зайнятися врегулюванням використання зброї – для цього треба сформувати стрілецьку культуру.

Ефективне використання зброї – це не тільки особисті навички, це також певний стан свідомості і наявність відповідної інфраструктури. Переконаний, що в Україні потрібно розвивати мережу стрільбищ, тирів, стрілецьких клубів, відповідних змагань. Щоб кожен громадянин, який відповідає розумним вимогам, мав можливість навчитися користуватися зброєю, підтримувати навички і – головне – сприйняти певну культуру,

– заявив Резніков.

Міністр оборони підсумував, що наявність зброї – це в першу чергу велика відповідальність, і люди, які мають легальне озброєння, мають бути пильними та обережними.

Побутує досить поширена фраза, що зброя робить людину вільною. Я переконаний, що зброя повинна робити людину в першу чергу відповідальною. Вільні і відповідальні громадяни зроблять Україну нездоланною,

– написав Резніков.

Що відомо про опитування

У Дії 25 травня стартувало опитування про обіг вогнепальної зброї в Україні. Його розробили спільно з МВС.

Щоб висловити свою думку, українцям потрібно зайти у застосунку Дія у розділ "Послуги". Наступний крок – зайти в "Опитування" та обрати свій варіант про обіг вогнепальної зброї в Україні.

Загалом українцям запропонували три варіанти відповіді:

для спеціальних потреб;

для особистого захисту;

я – проти.

У Міністерстві цифрової трансформації наголосили, що опитування триватиме 7 днів. Взяти участь у ньому зможуть усі охочі українці, яким виповнилося 18 років.

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