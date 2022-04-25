Опівночі окупанти обстріляли з "Ураганів" Широківську громаду на кордоні з Херсонщиною

Ніч на Дніпропетровщині виявилася неспокійною. Опівночі російські окупанти відкрили вогонь по Широківській громаді.

Про це уранці 25 квітня повідомили представники Офісу Президента. Наразі відомо, що жертв внаслідок атаки немає.

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Окупанти обстрілювали околиці Дніпропетровщини

Джерела інформують, що на Дніпропетровщині за ніч пролунало кілька повітряних тривог.

Опівночі окупанти обстріляли з "Ураганів" Широківську громаду, що межує з Херсонщиною,

– розповіли представники ОП.

Росіяни влучили по околицях. Попередньо, з наданою інформацією, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 23 квітня російські окупанти обстріляли околиці села, що на Дніпропетровщині. Ракета впала поблизу будинків та залишила величезну вирву.

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