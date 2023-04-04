У Києві тимчасово не стягуватимуть оплату за паркування на муніципальних майданчиках

Було тимчасово призупинено стягнення оплати з киян за паркування на муніципальних майданчиках. Це пов'язано з певними юридичними процедурами.

У вівторок, 4 квітня, влада столиці повідомила про тимчасове призупинення знімання оплати за паркування на муніципальних майданчиках. Як зазначено в повідомленні, ці зміни відображатимуться у застосунку "Київ Цифровий".

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Чому плату тимчасово не зніматимуть

Зауважимо, що про відновлення оплати за паркування містян повідомлять завчасно. Себто поки невідомо, скільки триватиме цей тимчасовий період, коли простій на майданчиках паркування буде безплатний.

Оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" тимчасово призупинено до завершення юридичних процедур, пов'язаних з оновленням договорів,

– йдеться в джерелі.

Окрім того, там зазначено, що інспектори у цей період не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування. Проте не в жодному разі це не звільняє власників автівок від дотримання правил дорожнього руху та паркування винятково у спеціально відведених для цього місцях.

Власне, за порушення ПДР передбачені штрафи, які продовжують діяти.

У КМДА також наголосили, що на вулицях міста працюють "паркувальники"-шахраї, які вимагають у водіїв готівку. Якщо особисто ви з таким стикнулись, слід обов'язково звернутись в поліцію.

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Як ChatGPT допоміг уникнути сплати штрафу