Окупанти нищать об'єкти теплокомуненергетики на Запоріжжі, тому є ризик залишитись без тепла

Війська армії росії почали завдавати прицільних ударів по комунальних об'єктах енергетики на Запоріжжі. Тому є загроза, що опалювальний сезон у регіоні може зірватися.

Таке застереження озвучив 7 серпня голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі телеканалу "Рада". Посадовець закликав жителів області вжити всіх можливих заходів для ефективного утеплення домівок.

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Де найважча ситуація з опаленням на Запоріжжі

Посадовець сказав, що відбувається, зокрема, нищення електромереж у регіоні. Щодо теплових підприємств, то наразі триває підготовка до опалювального сезону в дуже важких умовах. Наразі найбільш проблемною є ситуація в районі міста Гуляйполе. Це зумовлено тим, що в районі забезпечення йшло з міста Пологе, яке тимчасово окуповане. Там знищена газова та енергетична мережа, тому її доводиться відновлювати.

Розробляються всі заходи, щодо встановлення додаткових джерел теплопостачання. Щодо того, щоб забезпечити мінімально критичну інфраструктуру у випадку надзвичайних ситуацій. Адже ми бачили, що росіяни нищать в тому числі об'єкти теплокомуненергетики. Це серйозні виклики,

– сказав Старух.

Він додав, що наразі є небезпека того, що росіяни почнуть бити по ТЕЦ. Тому зараз розробляють і план на випадок, якщо доведеться проводити евакуацію населення на території, де буде забезпечене газопостачання. Водночас значно важча ситуація на окупованих територіях, де росіяни знищили газогони.

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