Все через слова глави комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайла Радуцького про те, що на виборчі дільниці не пускатимуть без сертифікатів про вакцинацію або тестів на COVID-19. Про це розповіла голова правління громадської мережі Ольга Айвазовська.

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"Станом на зараз така ініціатива призведе до зриву виборчого процесу та явки нижче 5%, особливо зважаючи на факт, що вибори відбуваються переважно у сільській місцевості, а не у великих містах, окрім Харкова", – сказала Ольга Айвазовська.

В ОПОРІ вимагають пояснень

Водночас вона вимагала від очільника комітету Верховної Ради роз'яснення: чому відповідне повідомлення озвучили за день до голосування, а не завчасно.

Також в ОПОРІ вимагали пояснити, на основі якого нормативного документа регламентуватимуть конституційне обмеження. Практика відмінна від місцевих виборів матиме ознаки свідомих дій на зрив виборчого процесу та подвійних стандартів.

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За інформацією видання, Ольга Айвазовська вимагала від Михайла Радуцького пояснень щодо того, хто відповідальний за перевірку сертифікатів, особливо, якщо їх переважно немає у членів виборчих комісій.

Радуцький прокоментував свої слова

Згодом Михайло Радуцький взяв свої слова щодо обмежень через COVID-19 назад. В коментарі ОПОРІ глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації заявив, що насправді мовилося не про виборчі дільниці, а про громадські місця.

Я мав на увазі громадські місця, що є постанова уряду щодо карантинних обмежень. Що стосується виборів, то Виборчий кодекс вищий за всі постанови уряду,

– сказав Радуцький.

"Я сказав це про громадські місця, я коментував постанову уряду №1236, але Виборчий кодекс вищий за постанову уряду. Вибори ніхто зривати не буде, вимагатимуть тільки маску і соціальну дистанцію", – зазначив Радуцький.

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