Оприлюднили подробиці вбивства журналіста The New York Times

14 березня 2022 , 15:31
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Джерело:

телеграм-канал Ukraine media Centre Kyiv

Окупанти 13 березня цинічно відкрили вогонь по журналістах видання The New York Times. Як наслідок – один американський репортер отримав поранення, а його напарник – 51-річний кореспондент – загинув.

Моторошні деталі трагедії розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Важливо Для багатьох у США війна в Україні "стала ще ближчою" після загибелі журналіста Рено

 

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Автор: Альона Захарова