Оприлюднили відео падіння футбольних воріт на хлопчика в Харкові

У Харкові 14 вересня на шкільному стадіоні впали футбольні ворота на 6-річного хлопчика. Як наслідок, він потрапив до лікарні у важкому стані.

У мережі оприлюднили відео моменту падіння воріт. На ньому видно, що травмуватися могла не одна дитина.

До теми Впали ворота: у Харкові на шкільному стадіоні тяжко травмувався 6-річний хлопчик

Стояв повернутий спиною

Це відео з камер спостереження надали журналістам анонімні джерела. Це сталося наступного дня після інциденту.

На кадрах помітно, що діти в цей момент грали просто грали у футбол і ніяк не торкалися конструкції. Біля воріт тоді стояли 3 особи, одна 2 із них лише "накрило" сіткою.

Притисло до землі хлопчика, який стояв спиною до воріт. Після того, як це сталося, туди почали бігти очевидці. Не рекомендуємо до перегляду це відео неповнолітнім і вразливим (18+).

Футбольні ворота падають на хлопчика: дивіться відео "Суспільне Харків"

Що відомо про цю подію