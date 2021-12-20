Оптимізму бракує: на що українці сподіваються у новому 2022 році

Третина українців вважає, що 2022 рік буде кращим, ніж попередній. Стільки ж людей переконані, що нічого не зміниться.

Про очікування українців щодо 2022 року свідчать результати опитування, яке провела соціологічна група "Рейтинг".

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Українцям бракує оптимізму

За результатами опитування, очікування українців щодо 2022 року такі:

31% опитаних вважають, що 2022 рік буде кращим ніж попередній;

34% думають, що нічого не зміниться,

32% переконані, що наступний рік буде гіршим, ніж 2021.

Загалом респонденти молодшого віку (до 40 років) очікують, що наступний рік скоріше буде кращим, натомість старші думають, що нічого не зміниться або буде гірше.



Якими є очікування українців щодо 2022 року / Інфографіка "Рейтинг"

Очікування попереднього року були кращими

Для порівняння: минулого року очікування жителів України були оптимістичнішими. Тоді 52% чекали, що 2021 рік буде кращим за 2020-ий.