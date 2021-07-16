В Офісі Президента обіцяють відкрити трасу до "Борисполя" до кінця серпня

Заступник керівника офісу Президента Кирило Тимошенко стверджує, що ремонт ділянки дороги Київ – Харків – Довжанський, що веде до аеропорту "Бориспіль", вже закінчується. Щоправда почали будівельні роботи наприкінці червня, а закінчити обіцяють ближче до вересня.

За словами Тимошенка, який відповідає за програму "Велике будівництво", проїзд по траси до "Борисполя", яку вирішили ремонтувати у самий розпал відпускного сезону, відкриють наприкінці серпня. Ділянка дороги, яку оновлять підрядники, сягає довжини 17 кілометрів.

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Посадовець підкреслив, що трасу до аеропорту не ремонтували комплексно вже 17 років.

Дорога з найінтенсивнішим рухом в Україні

Заступник Єрмака підкреслив, що ремонт вирішили робити через те, що утримувати автобан до головного аеропорту країни було недостатньо.

Дорожники, за словами Тимошенка, виконали велику частину роботи, через що рух правим проїздом мають відкрити вже найближчими вихідними.

Після цього підрядники ремонтуватимуть ліву сторону магістралі.

Крім оновлення дорожнього покриття в ОП запланували встановити на трасі системи вагового контролю Weight-in-Motion, а також інтелектуальну автоматизовану систему управління дорожнім рухом, відремонтувати підземні пішохідні переходи та покращити систему освітлення.

Тимошенко обіцяє, що після ремонту асфальт слугуватиме українцям щонайменше 10 років.

Два місяці інтенсивного ремонту на автобані вартують того, аби на десятиліття наперед забути тут про будь-які подальші ремонти,

– наголосив Тимошенко.