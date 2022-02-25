Опубліковано відео знищених російських окупантів під Олешками (18+)

У мережі опублікували відео, на якому зафіксовано вбитих російських окупантів та знищену їхню техніку.

Відео опублікували на сторінці Збройних Сил України. На ньому видно вбитих російських окупантів поблизу Олешок, що у Херсонській області.

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Російських окупантів було вбито на в'їзді в місто Олешки. На відео видно як мінімум чотирьох загиблих окупантів та БМП.

Відео вбитих російських окупантів поблизу Олешок (обережно, 18+)

Варто додати, що Олешки – це передмістя Херсону. Російські війська намагаються захопити це місто.