У мережі опублікували деталі про рідні мови для кожної громади в Україні

У Центрі суспільних даних поділились цікавим інтерактивним інструментом. Завдяки ньому можна переглянути дані щодо рідної мови громадян України – до рівня районів та конкретних населених пунктів.

Дані збирали після ухвалення закону "Про засади державної мовної політики" у 2012 році. Цей документ, ініційований регіоналами, дозволяв мові отримати статус регіональної, якщо її носії становлять 10% населення області, міста чи району.

Цікаво Українців закликають боротись з російськими етикетками: інструкція

На карті України вказали тих, що назвали рідною українську

На карті, яку демонструють у Центрі, вказали частку осіб, які під час перепису 2001 року назвали рідною мовою українську. Чим темніший колір на карті – тим більший відсоток таких громадян.

Кожен, хто бажає, може обрати район чи громаду, яка цікавить і отримати детальну інформацію про рідні мови для місцевого населення. В Українському центрі суспільних даних не можуть навіть припустити, коли будуть свіжіші та точніші дані.

Навіть якщо перепис проведуть у 2022 році, то до публікації даних може пройти ще багато років. Або ж такі детальні дані Держстатом не будуть опубліковані ніколи,

– мовиться у повідомленні.

Читайте також Потрібен розважальний контент, – Казанський про популяризацію української мови на Сході

Справді між проведенням перепису населення і публікацією його даних пройшло більше ніж 10-ліття.

Чим темніший колір – тим більше україномовних / Зображення Центру суспільних даних