Залякують війною: ОПЗЖ у Маріуполі закликає збирати досьє на ветеранів АТО

На Донеччині представники ОПЗЖ розіслали місцевим мешканцям листівки з обурливим змістом. У них, зокрема, рекомендують людям збирати інформацію про ветеранів та патріотів, аби потім передати "новій владі".

Фото обурливих листівок оприлюднив депутат Маріупольської міської ради Роман Михайлович. Він знайшов такі у своєму поштовому ящику.

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Зміст побаченого шокував політика. Через це депутат різко, не підбираючи слів, висловився про членів "Опозиційної платформи – За життя".

"Ви там зовсім ох***и, хлопці? Це що, б***ь, за посили у вільній демократичній країні? Збираєте дані про неблагонадійних сусідів та їхніх рідних?", – написав він у своєму фейсбуці.

ОПЗЖ закликає мешканців Маріуполя:

"записати всі адреси та дані знайомих "націонал-радикалів", членів та активістів "помаранчевих партій", пропагандистів, ветеранів АТО і членів їхніх сімей";

крім цього – "зберегти все це на випадок початку воєнних дій, коли інформацію можна буде передати поліції або органам "законно обраної влади".

"сусідам, родичам, дітям і онукам потрібно пояснювати, що війні та крові не місце в Маріуполі", – цинічно рекомендують у листівці.



Скандальна листівка від ОПЗЖ / Фото з фейсбук-сторінки Романа Михайловича

Депутат закликав відреагувати СБУ, а також Нацполіцію. Адже пропагандисти намагаються нав'язати думку про те, що у війні зацікавлена Україна, а не держава-агресорка Росія.