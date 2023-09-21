Понад 80 мільйонів "корова язиком злизала": "ОПЗЖ" потратила космічну суму, а тоді Бойко зник

Рахункова палата станом на вересень 2023 року намагається з'ясувати, на що "ОПЗЖ" потратила величезну суму. Мовиться про понад 85,5 мільйона гривень.

Відповідним документом нардеп Ярослав Юрчишин поділився з 24 Каналом. Мовиться, що ці гроші заборонена "ОПЗЖ" отримала у 2021 – 2022 роках.

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Рахункова палата намагається встановити, на що витратили ці гроші. Зокрема, перевірити ефективність процесу. Щоб дізнатися правду, потрібно знайти Юрія Бойка. Наразі він керує ліквідацією партії. Водночас за адресою реєстрації ліквідаційної комісії партії нікого не знайшли.

Коли Бойка знайдуть, зможемо дізнатися, на що ж "ОПЗЖ" витратила таку суму.



Рахункова палата намагається встановити правду / Ярослав Юрчишин

Партію "ОПЗЖ" офіційно заборонили

Партію "ОПЗЖ" офіційно заборонили влітку 2022 року. Відповідне рішення у час повномасштабного вторгнення Росії в Україну ухвалив Восьмий апеляційний адміністративний суд. Тоді ж постановили, що все майно партії має перейти державі.

Окрім того, суд арештував майно та активи Оксани Марченко – дружини Віктора Медведчука – на шалену суму. Наразі Медведчук та Марченко, вочевидь, перебувають у Москві. Там навчається і їхня донька.