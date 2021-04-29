Перемога буде за нами, – ОПЗЖ влаштувала "Безсмертний полк" у стінах Ради

На початку засідання Верховної Ради 29 квітня народні депутати від ОПЗЖ влаштували "Безсмертний полк". Вони вигукували гасла у стилі радянської пропаганди.

Парламентарі вийшли до трибуни з портретами ветеранів Другої світової війни. Нардепи, мовляв, хотіли привітати українців з великою перемогою, яку відзначатимуть 9 травня.

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Проросійський Вадим Рабінович почав бідкатися, що вулицями міст "крокують "прихильники СС-дивізій". Ба більше, за словами чиновника, в Україні зносять пам'ятники так званим "героям-визволителям", натомість споруджуючи монументи "вбивцям", які, на думку "Опозиційної платформи – За життя", зрадили Україну.

Нардеп гучно пригрозив, що не боятиметься уявних фашистів усередині країни: "Ні, не буде цього! Ворог буде розбитий! Перемога буде за нами".

Рабінович назвав радянську армію справжніми героями, водночас цинічно натякаючи, що учасники Революції Гідності "стріляли у спину".

Цинічний виступ ОПЗЖ у Раді: відео

Те, на що так бідкався Рабінович, називається "декомунізація". Процес позбавлення України від наслідків комуністичної ідеології розпочали ще у 2015 році, коли п'ятий президент Петро Порошенко підписав відповідний указ.Закон передбачає демонтаж пам'ятників радянських лідерів, перейменування вулиць, проспектів тощо.