ОПЗЖ – єдина фракція, що відмовилась від участі в засіданні РНБО щодо можливого нападу Росії

Через загрозу, яку створює Росія, 14 лютого у Верховній Раді відбулося таємне засідання РНБО за участю керівництва парламенту та голів фракцій. Однак ОПЗЖ відмовилися прийти на засідання.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, на засіданні були присутніми представники 4 парламентських фракцій. Однак ОПЗЖ відмовилися приходити на засідання, повідомляє 24 канал.

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Хто був присутнім на засіданні

Олексій Данілов розповів, що на засіданні були присутніми представники силових структур, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, представники парламентських фракцій та керівництво Верховної Ради.

ОПЗЖ відмовилося від участі у цьому заході,

– заявив Данілов.

Варто зазначити, що найімовірніше фракції представляли їхні очільники, оскільки на засідання, яке мало бути 13 лютого так і планували. Співголови фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович та Юрій Бойко вочевидь вирішили відмовитися від участі.

Депутати ОПЗЖ вилетіли закордон

Станом на 14 лютого 2022 року закордоном перебуває 23 народних депутати України. Цю інформацію підтвердив і секретар РНБО. У ЗМІ оприлюднили перелік депутатів, згідно з яким 12 з 23 нардепів – з ОПЗЖ. Серед них і співголова фракції Вадим Рабінович.

Список депутатів ОПЗЖ, які зараз закордоном:

Абрамович Ігор – 12 лютого вилетів до Варшави (Польща); Плачкова Тетяна – 13 лютого полетіла у Відень (Австрія); Борт Віталій – 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина); Пузанов Олександр – 13 лютого вилетів у Доху (Катар); Кива Ілля – 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія); Королевська Наталія – 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія); Льовочкін Сергій – 10 лютого полетів до Венеції (Італія); Льовочкіна Юлія – 26 січня відправилась у Ніццу (Франція); Рабінович Вадим – 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль); Солод Юрій – 9 лютого відправився у Ригу (Латвія); Столар Вадим – 12 лютого відправився до Ніцци (Франція); Волошин Олег – 14 лютого машиною перетнув кордон з Білоруссю.

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