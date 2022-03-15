ОПЗЖ на Житомирщині саморозпустилася

Фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" у Житомирській міській раді саморозпустилася. Там ухвалили рішення про зупинення своєї діяльності, як колегіального органу міськради.

Офіційне рішення має бути прийняте на сесії Житомирської міськради

Про це повідомила голова фракції, депутатка міськради Наталія Леонченко. Вона опублікувала звернення від членів ОПЗЖ до мера Сергія Сухомлина.

До речі Фракцію ОПЗЖ таки покинули 4 нардепи

Ми однозначно визнаємо: ворог – держава Російська Федерація, головний військовий злочинець і вбивця – президент Росії В. Путін. Ми також засуджуємо ганебні дії деяких членів нашої партії, які завдали удару по репутації більшості простих партійців,

– йдеться у повідомленні.

Звернення підписали всі члени фракції:

Наталія Леонченко

Сергій Колесник

Василь Кучик

Світлана Пивоварова

Юрій Самборський.

Додамо, що Самборський 9 березня подав заяву на складання повноважень депутата міської ради.

Офіційне рішення про розпуск фракції має бути прийняте на сесії Житомирської міськради.

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