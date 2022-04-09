Орбан грає свою особливу гру, – аналітик про позицію Угорщини

Віктор Орбан відмовився засудити Росію за звірства її солдатів на Київщині. Дії прем'єра Угорщини наразі непередбачувані.

Про це в ефірі 24 каналу розповів аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд. За його словами, очевидно, що Орбан зайняв скандальну позицію всередині ЄС.

Зверніть увагу Докази правдивості різанини в Бучі вимагав надати Орбан, – ЗМІ

Водночас угорці також мають історію протистояння з росіянами, зазначив аналітик.

"Тому його (Орбана – 24 канал) проросійська позиція сьогодні, звісно, одіозна. Вона продиктована тим, що він грає якусь свою особливу гру. В ЄС дедалі більше людей вимагають, щоб Угорщину виключили з Європейського Союзу", – сказав Андреас Умланд.

Аналітик зауважив, щодо таких авторитарних лідерів як Віктор Орбан складно щось передбачити. Вони можуть потягнути країну в одну або іншу сторону.

До слова, на скандальну позицію Орбана вже реагують країни-члени Євросоюзу. Через його заяву щодо трагедії в Бучі уряд Польщі заморожує свої відносини з Угорщиною.

Андреас Умланд про позицію Угорщини: дивіться відео



