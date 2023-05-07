Орбан видав нову скандальну заяву про Закарпаття, яку вирізали з етеру

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив знову висловити свої претензії на Українське Закарпаття. Однак його висловлювання потім зникли з етеру, але залишилися в інших записах.

В інтерв'ю радіо Kossuth прем'єр-міністр Угорщини назвав Закарпаття "давньою угорською землею". Однак із запису в YouTube ця частина розмови зникла.

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Що наговорив Орбан

Коли під час інтерв'ю зайшла мова про війну в Україні, то Орбан почав говорити, що Угорщина зацікавлена в її закінченні, бо на фронті гинуть угорці з Закарпаття.

Втрати українців – це наші втрати. Там живуть і угорці, частина України – це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення,

– заявив Орбан.

Потім же прем'єр-міністр Угорщини вирішив пояснити, як угорці з'явилися на землях Закарпаття. За його словами, угорці нібито завжди жили там і це їхня батьківщина. Тому, за словами Орбана, Угорщина вмотивована зробити все для припинення війни, бо від неї страждають угорці Закарпаття.

Заступник держсекретаря, який очолює пресслужбу прем'єр-міністра Віктора Орбана, Хавасі Берталан заявив, що ця частина розмови зникла з етеру в YouTube через технічний збій.

Скандальні заяви Угорщини

Віктор Орбан неодноразово відзначався скандальними заявами щодо України. Наприклад, за його словами наша держава "фінансово неіснуюча". Також політик полюбляє територіальні претензії. Чого тільки вартує "карта великої Угорщини", на якій частини України та Румунії позначені як угорські.

А ще нещодавно Орбан у соцмережах відреагував питанням "Що?" на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про майбутнє України в Альянсі, а ось віцеспікерка парламенту Угорщини.

Під час інтерв'ю скандинавським журналістам Президент України Володимир Зеленський розкритикував дії Будапешта, адже Угорщина не відмовляється від російських енергоресурсів та виступає проти антиросійських санкцій. Однак глава держави підкреслив, що всі суперечки з Угорщиною можна вирішити, однак тільки лише за бажанням Будапешта.

Однак у Будапешті на ці слова президента образилися. Глава МЗС Петер Сійярто заявив, що "Угорщина заплатила високу ціну за війну".