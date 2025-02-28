Орбан подякував Трампу після його суперечки із Зеленським
- Угорський прем'єр Віктор Орбан підтримав Дональда Трампа у суперечці із Володимиром Зеленським, називаючи Трампа "сильним".
- Європейські лідери висловили підтримку Україні та Зеленському після напруженої зустрічі в Білому домі, наголошуючи на важливості розрізнення агресора та жертви.
На суперечку між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським відреагував скандальний угорський прем'єр Віктор Орбан.
Про це він написав на своїй сторінці в Х, повідомляє 24 Канал.
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Орбан подякував Трампу
Угорський прем'єр цинічно заявив, що "сильні створюють мир, слабкі — війну". Так він дав зрозуміти що саме Трампа у цій суперечці він вважає "сильним".
Сьогодні президент Дональд Трамп мужньо виступав за мир. Навіть якщо багатьом це було важко засвоїти. Дякую, пане президенте,
– зазначив Орбан.
У грудні 2024 року ЗМІ писали, що "Трамп радився з Орбаном щодо війни в Україні". Мовляв, уже після виборів новообраний президент США кілька разів телефонував Орбану і начебто питав, що той думає про війну.
Європа та світ підтримують Зеленського
Низка європейських лідерів висловили свою підтримку Україні та її президенту після напруженої зустрічі в Білому домі. Серед них – прем'єри Італії, Канади, Хорватії, Данії, Ірландії, Люксембурга, Нідерландів, Фінляндії та інших. "Ми ніколи не повинні плутати агресора і жертву в цій страшній війні", – наголос майбутній німецький канцлер Фрідріх Мерц.
Британський прем'єр, за інформацією Financial Times, вирішив наразі не коментувати скандал між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.