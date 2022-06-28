Труба Орбана: під посольством Угорщини у Варшаві відбувся кривавий перформанс

Угорщина радо повідомляє про те, що забезпечена енергоносіями з Росії. Вбивства мирних українців не надто сильно їх турбують.

Домовленості та дружні стосунки Угорщини з російськими окупантами підривають єдність всієї Європи. Угорці вирішили гучно продемонструвати, що насамперед будуть дбати про власні комфорт та достаток, а не захищати цінності, які російські окупанти вирішили просто знищити.

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Кривавий перформанс у Варшаві

У столиці Польщі перед посольством Угорщини відбувся перформанс "Дружба" – найкривавіший нафтопровід світу. Угорцям хотіли показати, по їхніх трубах біжать не енергоносії, а кров невинних людей

Під час перформансу "Віктор Орбан" офіційно відкрив відрізок нафтопроводу "Дружба" у Варшаві. З цього приводу він також організував гучне святкування.

З труби лилася "кров" мирних українців, якою "Орбан" всіх залюбки частував. Також він запрошував усіх потанцювати на кістках українців.

Учасники акції охоче танцювали під угорські хіти та святкували відкриття нафтопроводу. Гостями події стали Путін та патріарх Кіріл. Нагадаємо, на вимогу Угорщини Кіріла виключили із 6 пакета санкцій ЄС проти Росії.

Організатори акції хотіли показати, як зараз увесь світ бачить політику Орбана. Поки вся Європа намагається допомогти Україні та завдати удару агресору, Угорщина грає на руку російським окупантам.

Акція біля посольства Угорщини у Варшаві: фото

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