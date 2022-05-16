Орбан розкидається звинуваченнями у бік ЄС й натякає, що "Росію не поставити на коліна"

Проросійський прем'єр Угорщини Віктор Орбан вирішив поплазувати перед Путіним. Його заяви проти ЄС стають дедалі гучнішими, а риторика відрізняється палкою вірою в Росію.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вирішив відкрито стати на бік Росії та виступати проти ініціатив, які ЄС впроваджує для стримання агресора. Принаймні, інші висновки з його заяв зробити важко.

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Скандальні заяви Орбана

П'яте поспіль переобрання Орбана на посаду прем'єр-міністра Угорщини та перемога його партії на парламентських виборах неабияк втішили політика. Щоправда, відсвяткувати свій тріумф на політичній арені він вирішив далеко не найкращими для його країни заявами.

Зокрема, Орбан заявив, що ЄС нав'язує Угорщині абсолютно чужу культуру та ідеологію, і на деякі моменти угорці не готові піти. Як можна легко здогадатися, Орбан почав "педалювати" захист "традиційних сімейних цінностей", до яких завжди апелює Росія у своїй антиєвропейській риториці.

Є дещо, що ми не можемо собі дозволити. Ми захищаємо наші сім'ї, наші кордони, ми виступаємо за те, щоб батько був чоловіком, а мати – жінкою, ми не приймемо від Брюсселя пропозицію, яка зруйнувала б наші сім'ї,

– заявив прем'єр Угорщини.

Орбан також додав, що Угорщина шукає у Європі демократії, богобоязливості та людської гідності. За його словами, Угорщина не збирається покидати ЄС, але шукає союзників для його "оновлення".

Що стосується України, то Угорщина сприяє гуманітарним операціям щодо біженців, хоча не обійшлося без звинувачень, навести приклади яких Орбан не зумів.

Це все попри те, що закарпатські угорці зазнали попередніх порушень їх прав. Ми також закрили очі на те, що президент України втрутився у виборчу кампанію,

– зазначив Орбан.

Переобраний угорський прем'єр пообіцяв перешкоджати усім санкціям ЄС, які негативно вплинуть на економіку Угорщини. Він додав, що ЄС не має засобів для припинення війни, а "санкції не можуть поставити Росію на коліна".

Любов Орбана до Росії

Віктор Орбан відомий правоконсервативною політикою та угорським націоналізмом, які у багатьох питаннях абсолютно протилежні до позиції ЄС.

16 травня політик вп'яте поспіль став прем'єр-міністром Угорщини, а його партія здобула впевнену перемогу на парламентських виборах.

До війни Орбан усіляко підтримував риторику Кремля та публічно захоплювався російським диктатором Володимиром Путіним.

З початком війни Угорщина не стала активним союзником України. Зокрема, ця країна заборонила постачати зброю для нашої армії через її територію.

Також Угорщина блокує впровадження ембарго на російські енергоносії. Для Орбана гроші важливіші за цінності, тож він не збирається обмінювати дешеві російські газ та нафту на енергетичну незалежність від злочинців.

Окрім того, Орбан відзначився заявою про те, що Угорщині потрібно укріпляти власну армію, адже є сумніви у тому, що НАТО зможе її захистити.

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