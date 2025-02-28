Орбан висловився про вступ України до ЄС і здивував риторикою

Віктор Орбан, як і завжди, негативно висловлюється про будь-яку підтримку України. На його думку, якщо наша держава вступить у ЄС, це зруйнує угорську економіку. Але водночас Орбан залишив собі простір для маневру.

Про це пише 24 Канал з посиланням на виступ прем'єра Угорщини на радіо "Кошут".

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Що сказав Орбан про Україну

Очільник угорського уряду проти того, щоб Україна вступала в ЄС. Ба більше, він вважає це неможливим.

Вступ України до ЄС є немислимим тут і зараз,

– сказав Орбан.

Прем'єр переконаний: якщо Україна вступить у Європейський Союз, це може зруйнувати сільське господарство Угорщини і загалом економіку країни.

Тому цей крок нібито суперечить інтересам Угорщини. Орбан не бачить аргументів, які б виправдали вступ України до ЄС.

Проте далі Орбан додав цікаву фразу.

Я не смію сказати, що це назавжди, тому що хто знає, що принесе історія. Ніхто, окрім Бога, не знає, але я можу сказати одне точно: тут і зараз це немислимо,

– сказав він.

Нагадаємо, 2 березня відбудеться саміт щодо європейської безпеки, а 6 березня – саміт лідерів ЄС, присвячений європейській обороні й Україні. На обох заходах буде присутній Володимир Зеленський.