Орбан планує прибути до Києва, вночі тричі оголошували тривогу: хронологія 860 дня війни

В Україні розпочалась 860 доба повномасштабного вторгнення. Російські війська продовжують намагання захопити українські території. При цьому Сили оборони дають гідну відсіч ворогу.

Про головні події дня станом на 2 липня, ситуацію на фронті, втрати противника, міжнародні події – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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