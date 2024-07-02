Орбан планує прибути до Києва, вночі тричі оголошували тривогу: хронологія 860 дня війни
В Україні розпочалась 860 доба повномасштабного вторгнення. Російські війська продовжують намагання захопити українські території. При цьому Сили оборони дають гідну відсіч ворогу.
Про головні події дня станом на 2 липня, ситуацію на фронті, втрати противника, міжнародні події – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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У ніч на 2 липня на Київщині та в кількох областях України повітряну тривогу оголошували тричі. Була загроза атаки ракетами. Перший раз о 3:30, вже о 3:56 прозвучав сигнал відбою. Однак о 4:19 на Київщині, Чернігівщині та Сумщині оголосили повторну тривогу. О 5:15 тривогу на Київщині та в північних областях оголосили втретє. Сирени завили і на Півдні. Знову була загроза атаки ракетами. Чергова небезпека минула за 15 хвилин. Росію не обрали до одного з головних органів ООН. Йдеться про Економічну та соціальну раду (ЕКОСОР) – одного з шести головних органів ООН. Імовірно, вже сьогодні, 2 липня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибуде до Києва з візитом. Зазначається, що у нього запланована зустріч з Володимиром Зеленським. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на три джерела, обізнані з ситуацією. 1 липня, російські пабліки повідомили про удар по аеродрому міста Миргород. Там заявили про нібито знищення Су-27. Водночас у Повітряних силах заспокоїли українців. Удар був. Є певні втрати, але зовсім не такі, як приписує собі ворог, зрештою вони завжди так роблять з початку вторгнення, До Росії передали засуджених священників УПЦ МП Миколу Закройця і Олександра Лунєгова у рамках обміну з Росією, який відбувся 29 червня. Священник Дніпропетровської єпархії Лунєгов був засуджений до 5 років за статтею про виправдання агресії проти України. Закроєць же був настоятелем Георгіївського храму УПЦ МП у Ямполі – у жовтні 2023 року його засудили на 15 років за держзраду. Парламент Нідерландів опублікував лист, у якому ідеться про дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16 і семи двигунів для цих літаків для України. Зазначається, що винищувачі F-16 прибудуть в Україну "найближчим часом", але точна дата не називається.
У Київській та кількох областях тричі за ніч лунала тривога
Росію не обрали до одного з головних органів ООН
Орбан приїде до Києва та зустрінеться з Зеленським, - ЗМІ
Ігнат прокоментував удар по аеродрому в Миргороді
– зазначив Юрій Ігнат.
Ще двох священників УПЦ МП обміняли на українських полонених
Нідерланди видали дозвіл на експорт в Україну 24 F-16
У ніч на 2 липня на Київщині та в кількох областях України повітряну тривогу оголошували тричі. Була загроза атаки ракетами.
Перший раз о 3:30, вже о 3:56 прозвучав сигнал відбою.
Однак о 4:19 на Київщині, Чернігівщині та Сумщині оголосили повторну тривогу.
О 5:15 тривогу на Київщині та в північних областях оголосили втретє. Сирени завили і на Півдні. Знову була загроза атаки ракетами. Чергова небезпека минула за 15 хвилин.
Росію не обрали до одного з головних органів ООН. Йдеться про Економічну та соціальну раду (ЕКОСОР) – одного з шести головних органів ООН.
Імовірно, вже сьогодні, 2 липня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибуде до Києва з візитом. Зазначається, що у нього запланована зустріч з Володимиром Зеленським. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на три джерела, обізнані з ситуацією.
1 липня, російські пабліки повідомили про удар по аеродрому міста Миргород. Там заявили про нібито знищення Су-27. Водночас у Повітряних силах заспокоїли українців.
Удар був. Є певні втрати, але зовсім не такі, як приписує собі ворог, зрештою вони завжди так роблять з початку вторгнення,
До Росії передали засуджених священників УПЦ МП Миколу Закройця і Олександра Лунєгова у рамках обміну з Росією, який відбувся 29 червня.
Священник Дніпропетровської єпархії Лунєгов був засуджений до 5 років за статтею про виправдання агресії проти України. Закроєць же був настоятелем Георгіївського храму УПЦ МП у Ямполі – у жовтні 2023 року його засудили на 15 років за держзраду.
Парламент Нідерландів опублікував лист, у якому ідеться про дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16 і семи двигунів для цих літаків для України. Зазначається, що винищувачі F-16 прибудуть в Україну "найближчим часом", але точна дата не називається.