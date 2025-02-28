"Це не має бути дозволено": Орбан планує заборонити прайд в Будапешті й звинуватив Захід

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт більше не допустить проведення прайдів ЛГБТ-спільнот. Він розкритикував те, що "подібні речі були дозволені" взагалі.

Відповідну заяву угорський прем'єр зробив в етері державного Kossuth Radio у п'ятницю, 28 лютого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Budapest Times.

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Як Орбан пояснює свої наміри

Прем'єр-міністр Угорщини підтвердив, що його уряд планує заборонити щорічний прайд, це спричиняє побоювання щодо ширшого придушення громадянських свобод перед виборами, які відбудуться у 2026 році.

Такі речі ніколи не повинні були бути дозволені в першу чергу,

– заявив він.

За його словами, відповідне рішення належить до ширших заходів із захисту дітей, оскільки, на його думку, просування гендерної ідеології є шкідливим для дітей. Орбан заявив, що Угорщина буде рішуче протистояти цьому.

"Зараз на Заході пропагується шістдесят різних категорій "ні чоловік, ні жінка", – наголосив глава угорського уряду. Також Віктор Орбан додав, що батьки повинні мати право захищати своїх дітей від впливу "гендерного активізму".