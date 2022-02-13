Орбан вперше заявив на можливість виходу Угорщини з ЄС та виступив проти антиросійських санкцій

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 12 лютого виступив зі щорічним зверненням до нації. У ньому політик відзначився низкою заяв щодо майбутнього Угорщини в ЄС та санкцій проти Кремля.

Віктор Орбан заявив, що вимагає від Євросоюзу "толерантності до Угорщини". Крім того, він виступив проти введення нових санкцій проти Росії у випадку її вторгнення до України.

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Орбан натякнув на можливість виходу з ЄС

Як зазначає видання DPA, Віктор Орбан у своєму зверненні заявив, що Євросоюз "веде священну війну під верховенством права". Однак він пригрозив, що якщо Угорщина не отримає "толерантності" від ЄС, то "вони підуть різними шляхами".

Для них (ЄС, – 24 канал) верховенство права є засобом, за допомогою якого вони хочуть замісити нас у щось схоже на них,

– заявив Орбан.

Прем'єр-міністр Угорщини мав на увазі політику притулку та сімейну політику, яку не сприймають в ЄС. Однак, за словами Орбана, його країна нібито не хоче бути такою, як Західна Європа, але хоче зберегти єдність Євросоюзу.

Уже наступного тижня суд має винести остаточний вердикт щодо фінансування ЄС Польщі та Угорщини. За гомофобні законопроєкти, які на переконання Євросоюзу порушують права людини, ці країни можуть позбавити коштів зі спільного бюджету ЄС. Польща й Угорщина подали скаргу, яку зараз і розглядає суд.

Угорський прем'єр проти санкцій

Не оминув Віктор Орбан і теми російської загрози, повідомляє Associated Press. За словами угорського прем'єр-міністра, якщо Росія вторгнеться до України, то до Угорщини захочуть потрапити тисячі мігрантів, що вдарить по економіці країни.

Орбан закликав врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом, однак він виступає проти введення санкцій у випадку, якщо Росія наважиться напасти на Україну.

Про санкції, каральну політику, лекції або будь-який інший вид зарозумілості з боку великих держав не може бути й мови,

– заявив Орбан.

Однак угорський прем'єр зазначив, що Україна є "буферною зоною" між Угорщиною та Росією, тому незалежність нашої країни в інтересах Будапешта.

Вавто зазначити, що нещодавно Орбан з офіційним візитом відвідав Москву. Там він намагався домовитися про збільшення поставок газу до Угорщини.

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