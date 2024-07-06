Угорщина посварилася з Німеччиною через візит Орбана до Москви, – Bloomberg

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня відвідав Київ, а вже 5 липня прибув з візитом до Москви. Західні журналісти пишуть, що через останню поїздку Угорщина посварилася з Німеччиною.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував Віктора Орбана через його неоголошену поїздку до Москви. Після цього Угорщина раптово сказала міністру закордонних справ Німеччини, що не буде розмовляти із головною дипломаткою Німеччини Анналеною Бербок.

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Зустріч із Путіним у межах "мирної місії"

Орбан зустрівся з президентом Росії Владіміром Путіним в межах так званої "мирної місії", щоб оцінити шанси на припинення війни Росії проти України. Цей візит викликав осуд з боку Шольца та інших лідерів Європейського Союзу, які заявили, що Орбан не мав мандату представляти блок.

Орбан, який відвідав Київ після того, як 1 липня перейшов на півріччя головування в ЄС, перед зустріччю заявив, що не має наміру представляти 27-членний блок.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок мала зустрітися зі своїм угорським колегою в Будапешті 8 липня для переговорів, але уряд Угорщини скасував зустріч за короткий термін. Після такого візиту Орбана дискусія глав МЗС була б важливою.

Шольц розкритикував Орбана

Раніше Шольц сказав журналістам, що Орбан не повідомляв заздалегідь про свої плани поїздки. Він зазначив, що з погляду зовнішньої політики Європейську раду представляє Шарль Мішель, а не Угорщина.

Крім цього, канцлер наголосив, що Україна може розраховувати на підтримку Європи, і вторгнення Росії в Україну не повинно закінчитися успіхом для агресорки.

Віктор Орбан під час свого візиту в Київ пропонував Володимиру Зеленському "припинення вогню" та початок перемовин з Росією.