Від усмішки до невдоволення: як "різнобарвно" Орбан реагував на зустріч із Зеленським

5 жовтня на саміті європейських лідерів у Гранаді президент Зеленський зустрівся із угорським прем'єром. Фотографи на заході зафіксували палітру емоцій Орбана під час вітання з українським главою.

Востаннє Орбан і Зеленський зустрічалися в лютому 2023 року на саміті у Брюсселі. Тоді президент запросив угорського колегу в Україну, але той запрошення проігнорував.

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Напружена зустріч

Вчора на саміті Європейської політичної спільноти глава нашої держави провів переговори з низкою лідерів ЄС, домовившись про посилення ППО. Також Зеленський перетнувся із прем'єром Угорщини, з яким, за даними угорських медіа, обмінявся кількома словами.

На кадрах видно, що вони ще й потиснули один одному руки. Втім, ЗМІ найбільше привернуло увагу не рукостискання політиків, а міміка Орбана. Вона була надзвичайно "красномовною".

На одному з фото ми бачимо, що угорець посміхається колезі, тримаючи його руку у своїй.

Орбан "обдаровує" Зеленського усмішкою / Фото APA

Втім, на інших світлинах видно, що настрій в Орбана раптово починає змінюватися. Його погляд стає суворішим і насупленішим.

Усмішка "втікає" з обличчя угорця / Фото APA

Орбан чомусь засмутився / Фото APA

Орбан розгублений і невеселий / Фото APA

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