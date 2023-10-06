Від усмішки до невдоволення: як "різнобарвно" Орбан реагував на зустріч із Зеленським
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5 жовтня на саміті європейських лідерів у Гранаді президент Зеленський зустрівся із угорським прем'єром. Фотографи на заході зафіксували палітру емоцій Орбана під час вітання з українським главою.
Востаннє Орбан і Зеленський зустрічалися в лютому 2023 року на саміті у Брюсселі. Тоді президент запросив угорського колегу в Україну, але той запрошення проігнорував.
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Напружена зустріч
Вчора на саміті Європейської політичної спільноти глава нашої держави провів переговори з низкою лідерів ЄС, домовившись про посилення ППО. Також Зеленський перетнувся із прем'єром Угорщини, з яким, за даними угорських медіа, обмінявся кількома словами.
На кадрах видно, що вони ще й потиснули один одному руки. Втім, ЗМІ найбільше привернуло увагу не рукостискання політиків, а міміка Орбана. Вона була надзвичайно "красномовною".
На одному з фото ми бачимо, що угорець посміхається колезі, тримаючи його руку у своїй.
Орбан "обдаровує" Зеленського усмішкою / Фото APA
Втім, на інших світлинах видно, що настрій в Орбана раптово починає змінюватися. Його погляд стає суворішим і насупленішим.
Усмішка "втікає" з обличчя угорця / Фото APA
Орбан чомусь засмутився / Фото APA
Орбан розгублений і невеселий / Фото APA
Непрості стосунки Угорщини та України: останні моменти
- Угорщина продовжила заборону на імпорт української агропродукції після того, як Єврокомісія анулювала обмеження 15 вересня.
- Нещодавно угорський уряд запропонував новий спосіб виділення України допомоги. Нагадаємо, що ЄС хоче виділити нашій країні 50 мільярдів євро протягом 2024 – 2027 років. Натомість Угорщина пропонує розділити цю суму навпіл. Там вважають, що треба погодити виділення Києву 25 мільярдів євро. А вже потім вирішити питання щодо видачі решти 25 мільярдів євро.
- Крім того, Угорщина погрожувала заблокувати подальші кроки на шляху вступу України до ЄС, зокрема через нібито "утиски" угорської нацменшини.
- Сам очільник угорського уряду Віктор Орбан давно вже прославився скандальними заявами. Останньою з них було його зауваження про те, що Україну не можна приймати до ЄС, бо її кордони, мовляв, невідомі.