"Є підтримка": глава МЗС Польщі заявив Навроцькому, що його рішенню зраділи у Росії
Між Україною та Польщею напружилися відносини через присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА, після чого Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського найвищої державної відзнаки Польщі – ордена Білого Орла. Багато посадовців та експертів наголосили, що це рішення грає на руку Росію.
Власне, російська реакція не забарилася. Як зауважив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в X, рішенню Навроцького у Кремлі зраділи.
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Що сказали у Росії на позбавлення Зеленського ордена?
З різкою та цинічною заявою об'явився в X заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв.
Польський президент нарешті позбавив дегенерата-нацистського поклонника з Києва його ордена Білого орла. Я впевнений, що для лідера Бандери це не буде проблемою – тепер на його зеленому мундирі з'явилося більше місця для Залізного хреста Гітлера із золотим дубовим листям,
– написав путінський посіпака.
На це повідомлення відреагував Радослав Сікорський. Він звернувся до Кароля Навроцького із коротким повідомленням.
Є підтримка, президенте Навроцький,
– написав глава польського МЗС.
До слова, ще на початку червня Сікорський пропонував розпочати позбавлення ордена Білого орла не із Зеленського, а з російської імператриці Єкатерини II, фашистського диктатора Королівства Італія з 1922 по 1943 роки Беніто Муссоліні та польського політика, міністра оборони (2015 – 2018) Антонія Мацеревича.
"Якщо орден Білого Орла має бути скасований, то чи не варто почати з цариці Катерини, Муссоліні та Мацеревича?" – писав він у соцмережі Х.