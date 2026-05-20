Деталі передає російське видання "Коммерсант". Місцева влада Тиви, верховний хурал (парламент) внесла поправки до регіонального закону про державні нагороди.

Навіщо в Росії створили орден Субедея?

Повноважний представник глави республіки в парламенті Екер-оол Манчин заявив: усі чудово розуміють, навіщо це.

Зараз іде "СВО", і багато хлопців гідно виконують свій обов'язок військовий. Буває так, що їх нагороджують державними нагородами, буває так, що їхні заслуги іноді недооцінюють... Є необхідність відзначати їхні заслуги і на батьківщині,

– висловився він.

Орден стане другою за значущістю нагородою регіону після ордена Республіки Тива. Його вручатимуть "за виняткові заслуги у захисті Вітчизни, мужність і відвагу, виявлені при захисті територіальної цілісності та інтересів Росії, а також за особливі заслуги у сфері безпеки".

Виглядає на те, що в Тиві підкреслили свою окремішність. Особливо з огляду на біографію Субедея.

Де розташована Тива і який там рівень життя?

Тива входить до складу Сибірського федерального округу. Вона межує з Монголією та іншими суб'єктами Російської Федерації – Красноярським краєм, Хакасією, Бурятією, Іркутською областю, Республікою Алтай.

Найближчі до Тиви відомі великі міста Росії – Новосибірськ, Красноярськ та Іркутськ. До України звідси понад 3400 кілометрів – і це до окупованої Луганщини.

Тува – самоназва тувинців, українською частіше зустрічається назва Тива. Протягом століть цей край належав Китаю. У Другій світовій війні тувинці брали участь на боці СРСР, куди приєдналися 1944 року.

У 2021 році в статті "Радіо Свобода" мовилося, що ця російська республіка чи не найбідніша і там найбільше кількість вбивств на душу населення. На фотографіях можна бачити бараки, де досі живуть люди.

Видавець місцевої газети "Риск" Сергій Конвиз розповів журналістам, що люди живуть бідно, їм нема що втрачати, звідси і вбивства. Зарізати можуть і у власному під'їзді – просто так. Але, за його словами, рекордна лояльність тувинців до влади – фейк, цифри значно завищені.

До слова, Тива – батьківщина Сергія Шойгу.

Показуємо Тиву на карті Росії

Хто такий Субедей?

Це один зі сподвижників Чингісхана (Темуджина), його головний військовий стратег.

"Субедей Маадир за 50 років військової служби не зазнав жодної поразки", – указали в матеріалах Тувінського інституту гуманітарних та прикладних соціально-економічних досліджень при уряді регіону.

На NEWSru.co.il, одному з російськомовних сайтів Ізраїлю, розповіли: відповідно до переказів, Субедей народився на території Тиви. Він очолював монгольське військо під час походу в Приазов'ї в 1223-му, розбивши військо руських князів на річці Калці, а також здійснював фактичне командування під час походів 1237 – 1240 років, під час яких були підкорені руські князівства, а Київ і Володимир розгромлені.

Зазначимо, що Калка зараз називається Кальміус, вона розташована на окупованих Росією територіях східної України, впадаючи в Азовське море в Маріуполі. Тож не дивно, що нагороджуватимуть орденом учасників "спеціальної військової операції",

– акцентували в статті.

А видання The Moscow Times нагадало: в 1237 – 1240 роках під загальним командуванням Батия і Субедея було зруйновано і підкорено півтора десятка міст. І це не тільки Чернігів, Київ і Галич, але й Москва, Володимир, Суздаль, Ростов, Ярославль, Твер.

Додамо, що на травень 2026 року в Туві найбільше загиблих у війні проти України – якщо врахувати щільність населення. Там 211 загиблих на 10 тисяч чоловіків. Такі дані навели російська служба BBC і "Медіазона".

Таким чином, родичам загиблих тувинців пропонують тішити себе тим, що вони спадкоємці великих полководців.