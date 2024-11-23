МКС видав орден на арешт прем'єра Ізраїлю: які країни обіцяють виконати його, а які ні

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Деякі країни стали по різні боки відповідно до цієї ситуації.

Так, одні запевнили, що вони виконають виданий МКС ордер на арешт прем'єра Ізраїлю, а інші наголосили, що не будуть цього робити. 24 Канал розповість, які країни обіцяють виконати ордер на арешт Нетаньягу, а які ні.

Дивіться також МКС видав ордер на арешт прем'єра Ізраїлю Нетаньягу та ексміністра оборони Галланта

Що кажуть у Литві

У Литві заявили, що видані Міжнародним кримінальним судом ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу і ексміністра оборони Йоава Галанта мають бути виконані. Відповідну заяву зробили в Міністерстві закордонних справ Литви.

Як зазначили у відомстві, Литва послідовно підтримує роботу МКС і поважає його незалежність і неупередженість.

"Рішення суду є обов'язковими для держав-членів. Щойно суд видає ордер на арешт, його виконання є обов'язковим для всіх держав-учасниць Римського статуту МКС або тих держав чи територій, які визнають юрисдикцію МКС", – ідеться в коментарі міністерства.

Водночас у МЗС Литви нагадали, що не всіх організаторів і виконавців терористичної атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року було покарано і що близько 100 ізраїльських та інших громадян досі перебувають у заручниках.

Ірландія висловила позицію

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Харріс заявив, що його країна готова заарештувати ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху у разі його візиту, відповідно до ордера, виданого Міжнародним кримінальним судом.

"Так, безумовно. Ми підтримуємо міжнародні суди та застосовуємо їхні ордери", – заявив він, відповідаючи на запитання, чи буде Нетаньяху заарештований, якщо він з якоїсь причини прибуде до Ірландії.

Реакція уряду самого Ізраїлю

Члени ізраїльського уряду різко засудили і звинуватили в антисемітизмі Міжнародний кримінальний суд (МКС) після видачі ним ордерів на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта.

Ультраправий міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен Гвір вказав, що МКС "вкотре продемонстрував, що він наскрізь антисемітський".

Позиція Угорщини

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан пообіцяв, що не виконуватиме виданий МКС ордер на арешт очільника уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Ба більше, він сказав, що запросить Нетаньягу до Угорщини і запевнив, що цей ордер на арешт "не буде виконаний". За його словами, рішення МКС є цинічним, оскільки він втручається в поточний конфлікт у політичних цілях.

Як реагує Байден на рішення МКС

Президент США Джо Байден назвав "обурливою" видачу Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт глави уряду Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху та ексміністра оборони Йоава Галанта.

"Видача МКС ордерів на арешт ізраїльських лідерів викликає обурення. Дозвольте мені ще раз чітко заявити: що б не мав на увазі МКС, немає ніякої еквівалентності – жодної – між Ізраїлем і ХАМАС. Ми завжди будемо разом з Ізраїлем протистояти загрозам його безпеці", – наголосив Байден.