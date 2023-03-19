Їх розшукує Гаага: в українських електричках уже "висить" Путін

В Україні оперативно відреагували на рішення Міжнародного кримінального суду і виданий ордер на арешт диктатора Владіміра Путіна. Наприклад, у потягах Укрзалізниці вже розшукують його.

Фото з електричок Київщини, Харківщини та Львівщини уже з'явилися у мережі, повідомляє 24 Канал. Це трапилося на наступний день після видачі ордеру на арешт диктатора.

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Можна здавати живим, але краще мертвим

На чорно-білому постері великими літерами написано "Увага! Розшук!", а нижче відзначено, що злочинця шукають живим, але краще мертвим. Далі – фото диктатора Путіна з підписок "розшукується особливо небезпечний терорист".

Далі все за процедурою – дата народження, прізвисько та яке всі чудово знають.

Нижче зазначено, що вказана особа переховується від органів досудового розслідування. Усіх, хто готовий спіймати злочинця, просять телефонувати у "Гвардію наступу" – спеціальні штурмові бригади, які будуть займатися виключно деокупацією українських територій. Ініціатором їх створення був покійний голова МВС Денис Монастирський. Зараз триває набір у бригади.

Путіна розшукують в електричках / Фото телеграм-каналу "Ти Київ" та з соцмереж

У Гаазі видали ордер на арешт Путіна