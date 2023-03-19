Їх розшукує Гаага: в українських електричках уже "висить" Путін
В Україні оперативно відреагували на рішення Міжнародного кримінального суду і виданий ордер на арешт диктатора Владіміра Путіна. Наприклад, у потягах Укрзалізниці вже розшукують його.
Фото з електричок Київщини, Харківщини та Львівщини уже з'явилися у мережі, повідомляє 24 Канал. Це трапилося на наступний день після видачі ордеру на арешт диктатора.
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Можна здавати живим, але краще мертвим
На чорно-білому постері великими літерами написано "Увага! Розшук!", а нижче відзначено, що злочинця шукають живим, але краще мертвим. Далі – фото диктатора Путіна з підписок "розшукується особливо небезпечний терорист".
Далі все за процедурою – дата народження, прізвисько та яке всі чудово знають.
Нижче зазначено, що вказана особа переховується від органів досудового розслідування. Усіх, хто готовий спіймати злочинця, просять телефонувати у "Гвардію наступу" – спеціальні штурмові бригади, які будуть займатися виключно деокупацією українських територій. Ініціатором їх створення був покійний голова МВС Денис Монастирський. Зараз триває набір у бригади.
Путіна розшукують в електричках / Фото телеграм-каналу "Ти Київ" та з соцмереж
У Гаазі видали ордер на арешт Путіна
- Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення пов'язане зі злочинними діями щодо незаконної депортації дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.
- Офіс Генерального прокурора України передав МКС понад 40 томів матеріалів, зокрема і про депортацію понад 16 тисяч дітей з Харківської, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Однак зазначається, що ця цифра може бути набагато більшою.
- Арештувати Путіна відтепер можуть на території 123 країн світу, які ратифікували Римський статут. Переважно мовиться про фактично всі країни Європи, Японію, Канаду та деякі африканські держави.
- Речник Міжнародного кримінального суду Фаді Ель-Абдалла зазначив, що їхнє рішення надає більше прав Україні. Зокрема, Київ може вимагати від держав, які визнають МКС, негайного арешту Владіміра Путіна та Львової-Бєлової.