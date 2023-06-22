Росія не перестає "мститися" суду у Гаазі: фото судді МКС розмістили на стенді райвідділу Москви

Росії не дуже сподобалося, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт її диктатора та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. Тож в МВС країни-терористки й собі вирішили розшукати одного із суддів МКС, а саме Росаріо Сальваторе Айталу.

Цей суддя був одним із тих, хто видав історичний ордер на арешт. Про його появу у базі розшуку МВС Росії повідомили російські ЗМІ, пише 24 Канал.

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Фото появилося у московському відділенні МВС

Цікаво, що оголошення у розшук Росаріо Сальваторе Айтали появилося не лише у віртуальній базі розшуку МВС Росії. Його фотографію також висить на стенді відділення МВС у московському районі Свіблово.



Росія оголосила Росаріо Сальваторе Айталу у розшук / росЗМІ

Над фотографією судді Міжнародного кримінального суду можна побачити великими літерами два слова: "Увага, розшук!". А під нею – звинувачення у порушенні статтей Кримінального кодексу боліт.



Фотографію судді МКС побачили на стенді МВС / росЗМІ

В чому звинувачують суддю

Як видно з опублікованої російськими ЗМІ фотографії, Росаріо Сальваторе Айталі інкримінують порушення не однієї статті Кримінального кодексу Росії. Мовиться про:

частину 2 статті 301 "Незаконне затримання, взяття під варту або утримання під вартою",

частину 1 статті 30 "Приготування до злочину та замах на злочин",

частину 2 статті 360 "Напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом, або загроза його вчинення".

Відтак, за фантазіями країни-терористки після затримання судді Росія нібито змогла б надовго його запроторити до тюрми. Адже, наприклад, порушення 360 статті карається позбавленням волі від 12 до 20 років.

Що передувало оголошенню судді у розшук