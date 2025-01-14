Швейцарія може не арештовувати Путіна, якщо той приїде на перемовини з Трампом, – ЗМІ

Швейцарія може надати імунітет Владіміру Путіну від арешту за ордером Міжнародного кримінального суду. Це станеться, якщо російський президент приїде у країну на перемовини з Дональдом Трампом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання The Times.

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У виданні зазначили, що уряд Швейцарії має повноваження зробити виняток та гарантувати недоторканість Путіну у разі проведення мирних перемовин щодо завершення війни в Україні.

Про це також говорить і офіційний представник міністерства закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо.

Берн регулярно інформує Київ, Москву та Вашингтон про готовність провести новий саміт для пошуку миру в Україні,

– заявив він.

Водночас швейцарська сторона буде юридично зобов'язана затримати Путіна відповідно до ордера Міжнародного кримінального суду на арешт. Адже країна підписала і ратифікувала Римський статут суду, а отже має виконувати видані ним ордери.

До слова, раніше у МЗС Швейцарії висловили готовність організувати зустріч Путіна і Трампа, якщо про це їх попросять президенти Росії та США.

Ніколя Бідо зазначив, що після Глобального саміту миру швейцарська сторона регулярно надавала інформацію Україні, Росії та Сполученим Штатам про готовність підтримати будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на встановлення миру.