В Орегоні оголосили надзвичайний стан через крижаний шторм: фото

В американському штаті Орегон 13 лютого зафіксували крижаний шторм. Через негоду 270 тисяч людей залишилися без електроенергії. Лінії електропередач та дерева покрилися кригою.

Через екстремальні умови та транспортні проблеми губернатор штату Кейт Браун оголосив 13 лютого надзвичайний стан.

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Екіпажі у повному складі. Вони координують роботу з місцевими групами реагування на надзвичайні ситуації щодо зв'язку для аварійних служб, таких як центри зігрівання,

– сказав Браун.

Він наголосив, що планує надати державні ресурси для забезпечення екіпажів на місцях.

Що відомо про крижаний шторм у США

►В Орегоні відкрили притулки обігріву для безхатьків.

►Станом на 13 лютого 1200 ліній електропередач не працювали. Все тому, що на них впали дерева, які зігнулися під вагою криги.

►Через негоду заборонили рух на 87-ій трасі. Крім того, частково припинили автобусне та залізничне сполучення.

►Чиновники просять людей уникати будь-яких подорожей.

У США зафіксували крижаний шторм / Фото Associated Press