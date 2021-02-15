В Орегоні оголосили надзвичайний стан через крижаний шторм: фото

15 лютого 2021 , 13:38
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В американському штаті Орегон 13 лютого зафіксували крижаний шторм. Через негоду 270 тисяч людей залишилися без електроенергії. Лінії електропередач та дерева покрилися кригою.

Джерело:

Associated Press

Через екстремальні умови та транспортні проблеми губернатор штату Кейт Браун оголосив 13 лютого надзвичайний стан.

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Екіпажі у повному складі. Вони координують роботу з місцевими групами реагування на надзвичайні ситуації щодо зв'язку для аварійних служб, таких як центри зігрівання,
– сказав Браун.

Він наголосив, що планує надати державні ресурси для забезпечення екіпажів на місцях.

Що відомо про крижаний шторм у США

►В Орегоні відкрили притулки обігріву для безхатьків.

►Станом на 13 лютого 1200 ліній електропередач не працювали. Все тому, що на них впали дерева, які зігнулися під вагою криги.

►Через негоду заборонили рух на 87-ій трасі. Крім того, частково припинили автобусне та залізничне сполучення.

►Чиновники просять людей уникати будь-яких подорожей.

У США зафіксували крижаний шторм / Фото Associated Press