Котеджне селище перетворилося на "зуби дракона": Оренбург продовжує йти під воду

Ситуація в російському Оренбурзі погіршується з кожною годиною. Місто продовжує йти під воду, а одне з котеджних селищ буквально перетворилося на "зуби дракона".

Про це пишуть російські телеграм-канали. Всього в Оренбурзі затоплено вже понад 3000 будинків, і пік паводку ще не минув, передає 24 Канал.

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Від будинків лишилися лише верхівки дахів

В Оренбурзі знову зріс рівень води. Так, рівень в Уралі сягає 11 метрів 62 сантиметрів при максимально допустимому значенні у 9 метрів 30 сантиметрів. Вода продовжує прибувати, й пік паводка ще не минув.

Затоплений Оренбург: дивіться відео

"Велика вода" продовжує затоплювати Оренбург. Так, одне з котеджних селищ вже нагадує "зуби дракона", адже від будинків лишилися лише верхівки дахів. В Оренбурзі триває евакуація, а також існує ризик прориву ще однієї дамби.

Паводок в Оренбурзі – більше у галереї

Станом на 13 квітня в Оренбурзі вже затоплено понад 3000 будинків та ще 8 тисяч присадибних ділянок.

Рівень води продовжує підійматися: дивіться відео

Повідь очікують в Кургані

До приходу "великої води" готуються і в російському Кургані. Очікується, що підтоплювати місто почне 14 – 15 квітня. Варто зауважити, що у Кургані розташований "Курганмашзавод". Це єдине підприємство у Росії, яке виготовляє БМП-3, БМД-4 та інших бронемашин.

Цей завод потрапляє у зону підтоплення й існує можливість, що "Курганмашзавод" може затопити.

Вода зачепила ще дві області

Прорив дамби в Орську спричинив серйозне зростання рівня води. Так, підтоплювати почало населені пункти ще у 2 областях – Томської та Кемеровської. Там вже затопило десятки будинків, а волонтери почали евакуацію.

Водночас варто наголосити, що від 5 квітня, коли в російські регіони почала прибувати велика вода, президент Владімір Путін жодного разу не звернувся до жителів з промовою, ба більше, таке враження, що він і зовсім не знає, що там відбувається. Місцева влада також офіційно неохоче коментує події в Орській області й не проводить організованої евакуації. Найбільших зусиль докладають волонтери, які самотужки рятують людей з затоплених регіонів.