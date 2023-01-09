Вистрибували на мороз в одних шкарпетках: в Росії згорів ще один табір для мобілізованих

В Росії, в Оренбурзькій області, горів наметовий табір для мобілізованих. Росіяни вистрибували в одних шкарпетках, бо речі згоріли.

Пожежа виникла вранці 9 січня в навчальній частині в селі Нижня Павлівка Оренбурзької області. Про це пишуть російські ЗМІ та телеграм-канали, передає 24 канал.

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Офіцери пили алкоголь

Один з "мобіків" розповів, що офіцери пили алкоголь. Відтак недбалість й могла спричинити пожежу.

Про постраждалих не повідомляють, але інформацію можуть і приховувати. Водночас повідомлять, що у мобілізованих згоріли майже всі речі. Очевидці кажуть, що люди вистрибували в шкарпетках. Постраждали, зокрема, намети мобіків із Самарської області.

Все згоріло на**й, он у черевиках вискочив, в шкарпетках на**й пацан. Поки друга приїхала, тут уже догоряє,

– розповів очевидець.

За словами одного з мобілізованих, пожежна машина, яка чергувала в частині, нібито виявилася без тиску. Військовим довелося чекати на міських рятувальників.

Схожа пожежа під Томськом

Кілька днів тому, 4 січня, під Томськом також спалахнув табір для мобілізованих. Вщент вигоріли 3 намети. Окупанти втратили особисті речі.

На опублікованих кадрах помітно, що вогонь був досить потужним. Попри це, окупанти стверджували, нібито ніхто не постраждав.

Ще один наметовий табір мобілізованих спалахнув у Черемхах Омської області. За словами губернатора, причиною стала іскра від печі.