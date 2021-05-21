Оренда готелю за державні гроші: суд виправдав екснардепа Левуса

Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього народного депутата Андрія Левуса. Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинувачувала його у незаконному одержанні компенсації за оренду житла в Києві.

Рішення щодо екснардепа від "Народного фронту" колегія суддів ВАКС під головуванням Віктора Маслова ухвалила 21 травня.

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Суд виправдав Левуса

Колегія суддів ВАКС ухвалила вирок та визнала невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 КК України, народного депутата України VIII скликання,

– йдеться в рішенні.

У НАБУ зазначили, що своє рішення суд пояснив тим, що законодавство на момент нібито вчинення злочину було суперечливе, мовляв, не було 100% упевненості у тому, хто саме має право одержувати компенсацію.

У нормах закону вказувалося про нардепів, місце реєстрації яких не в Києві. А Левус офіційно був приписаний у Хмельницькій області.

Крім того, судді вважають, що вчиненні дії екснардепа не є зловживаннями службовим становищем.

Незаконна оренда житла Левусом: що відомо

САП обвинувачувала його в незаконному отриманні компенсації за оренду житла на суму 543 тисячі 900 гривень протягом 2014 – 2017 років. Екснардеп орендував готельний номер, коли його дружина мала у власності 2 квартири в Києві.

Сторона обвинувачення просила позбавити Левуса волі на 3 роки та накласти штраф у сумі 8 000 гривень з компенсацією витрат на судову експертизу у сумі 14 тисяч.

Ще на етапі досудового слідства Левус у повному обсязі компенсував шкоду у повному розмірі 543 900 гривень.