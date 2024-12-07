Чому Лукашенко хоче розмістити ракети "Орешник" у Білорусі

Олександр Лукашенко звернувся до Владіміра Путіна з проханням розмістити балістичні ракети "Орешник" у Білорусі, але за умови, що саме білоруське керівництво визначатиме цілі для їх можливого застосування. Цей крок є це спробою Лукашенка зберегти контроль над військовими рішеннями, чи черговим кроком до посилення впливу Кремля в Білорусі, аналізували в ISW.

Актуальний звіт опублікували аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує 24 Канал.

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Зокрема, вони вважають, що запит Лукашенка на розміщення "Орешника" має на меті зберегти хоча б формальну видимість контролю Білорусі над військовими рішеннями в межах Союзної держави.

Лукашенко намагається створити видимість влади

Публічно Лукашенко наголосив, що білоруське військово-політичне керівництво має визначати цілі цих ракет, якщо їх колись буде використано з території Білорусі.

"Це може свідчити про спробу продемонструвати незалежність рішень Білорусі на тлі глибокої інтеграції з Росією", – ідеться у звіті.

Втім, аналітики влучно зауважили, що історія свідчить, що такі зусилля Лукашенка зазвичай зазнають поразки. Кремль традиційно зберігає контроль над розгорнутими в Білорусі озброєннями, і "Орешник" навряд чи стане винятком.

Що це означає для Росії

Розміщення "Орешника" у Білорусі вписується в довгострокову стратегію Кремля з фактичної анексії Білорусі. Як зазначають аналітики ISW, Путін системно розширює військову присутність Росії у Білорусі, що сприяє підриву білоруського суверенітету.

Ракети "Орешник" – ще один важіль тиску, який дозволяє Москві демонструвати свою силу як перед НАТО, так і перед Україною, навіть якщо реальні ризики ударів поки не зростають,

– наголосили аналітики.

Для Білорусі – це не означає нічого

Підписання нової угоди про безпеку між Росією та Білоруссю, а також ще десяти інших документів Союзної держави, лише посилює залежність Білорусі від Росії. Лукашенко, ймовірно, намагається зміцнити свої переговорні позиції, але ці зусилля ризикують завершитися посиленням контролю Кремля над усіма ключовими сферами білоруської політики.

Попри офіційні заяви Лукашенка, аналітики наголошують, що контроль над "Орешником", швидше за все, залишиться в руках Росії.