Мінськ сам обиратиме цілі для "Орешника", але "тиснути на кнопку буде разом" з Москвою
Олександр Лукашенко 10 грудня під час робочої поїздки до Борисова багато наговорив про російські ракети. 24 Канал зібрав заяви Лукашенка про "Орешник".
Білоруський диктатор ще наприкінці листопада заявляв, що попросив в Путіна "Орешник". Тоді він сказав, що цю зброю можна порівняти за потужністю з ядерною.
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Біловезька Пуща з "Орешником": де буде розміщено установку
Лукашенко заявив, що поки думає, де саме встановити "Орешник". За його словами, в Білорусі збережено майданчики від розміщення стратегічних ядерних ракет.
У нас десятки три таких майданчиків. От ми виберемо, бо там мінімальна відстань до об'єктів ураження має бути. Розмістимо і націлимо. Ви, напевно, помітили, що моя умова Путіну була одна: "Визначати ціль будемо ми в Білорусі, не росіяни. Але експлуатувати допоможете". Тобто разом натискатимемо на кнопку, не дай боже, якщо це потрібно. Але цілі визначатимемо ми. Погодився,
– розповів Лукашенко.
Він сказав, що Білорусь сама створить пускову установку, "а ракету безкоштовно росіяни нам поставлять". Це має статися в другій половині 2025 року.
"Чекаємо. Подивимося, що в нас із цього вийде", – підсумував диктатор.
Цікаво! Лукашенко заявив, що Білорусь не змогла би створити "Орешник" самостійно. Тому й звернулася до Росії. "Потужна зброя. Нам треба захищатися. Ми б її ніколи не створили з нуля і до ракети. Це величезні гроші, це технології. Це багато-багато поколінь", – пояснив "бацька". Водночас він заявив: "Ми не порушуємо питання про ракету. Якщо треба, разом робитимемо, у нас компетенцій достатньо в цьому плані".
Що ще говорив Лукашенко про "Орешник" в Білорусі
Він пояснив, що має захищати своїх людей, які обрали його президентом. Тобто Лукашенко хоче відмахуватися "Орешником" від уявних ворогів.
"Якщо у нас буде звичайна (неядерна, – 24 Канал) така потужна зброя, перш ніж до нас поткнутися з танками, які поляки закуповують там від Кореї до Америки і якимись іншими БМП, ракетами, вони добре подумають. Тому що відповідь буде серйозною. І справді, проти цієї зброї протиотрути немає. Її неможливо перехопити, збити і так далі", – заявив він.
Також Лукашенко виправдався, мовляв, "американці завтра з німцями" поставлять у Європі зброю середньої дальності. Тож "Орешник" у Білорусі з'явиться нібито у відповідь.
Лукашенко сподівається на ефект стримування від розміщення в його країні "Орешника". Путіну він буцімто сказав "Чого ми переживаємо?" Тож те, що світова спільнота розбурхана, його не обходить.
Тим же, хто почав називати його диктатором, відповів: "Та не тому, що я диктатор, а тому, що я робив те, що їм не подобається. Але це, бачите, знадобилося".