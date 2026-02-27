У Білорусі знайшли ймовірну базу "Орешника", яку охороняють комплекси ППО та РЕБ
- У Білорусі поблизу колишнього військового аеродрому під Кричевом розгорнули позиції для ППО та РЕБ, ймовірно для захисту ракетного комплексу "Орешник".
- Супутникові знімки показали шість позицій з військовою технікою, включаючи зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2" або "Панцир" та комплекси радіоелектронної боротьби, такі як "Красуха" чи "Москва-1".
У Білорусі, поблизу території колишнього військового аеродрому під Кричевом, де Росія наразі може розгорнути ракетний комплекс "Орешник", з листопада 2025 року з'явилися обладнані позиції для протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.
Відповідні кадри опублікували та проаналізували журналісти Білоруської служби "Радіо Свобода".
Як планують охороняти "Орешник"?
На супутниковому знімку, зробленому сервісом Planet Labs 17 лютого 2026 року, журналісти нарахували щонайменше шість обладнаних позицій з військовою технікою в радіусі п'яти кілометрів навколо колишнього військового аеродрому.
Частина техніки схожа на російські зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2" або "Панцир", а інші – на комплекси радіоелектронної боротьби, такі як "Красуха" чи "Москва-1".
Водночас якість супутникового знімка не дозволяє точно визначити тип техніки.
Усі ці системи призначені для захисту важливих об'єктів від авіаційних атак, безпілотників та ракетних ударів. Їхнє завдання – виявляти повітряні цілі, перехоплювати їх за необхідності та знешкоджувати засоби навігації та управління противника.
Супутникові знімки також показують, що перші засоби ППО почали з'являтися на позиціях поблизу аеродрому під Кричевом на початку листопада, коли стартувало будівництво військової бази на злітно-посадковій смузі.
В середині грудня, коли Олександр Лукашенко оголосив про "бойове чергування" ракетного комплексу "Орешник" у Білорусі, навколо аеродрому вже було щонайменше шість таких позицій.
Станом на 17 лютого 2026 року одна з позицій з технікою була розташована біля села Зарубець, дві – біля села Ганновка, одна – біля села Полошково, одна – біля села Красна Буда, а також на околиці села Нові Домамеричі зафіксована позиція з кількома машинами, деякі з яких можуть бути радіолокаційними станціями.
Що відомо про "Орешник" у Білорусі?
У грудні 2025 року Олександр Лукашенко заявив про те, що систему "Орешник" уже поставили на бойове чергування на території Білорусі. За його словами, кожен "агресивний рух у бік країни" вважатимуть загрозою і вона матиме відповідь.
У Службі зовнішньої розвідки України пояснили, що для застосування цієї зброї росіянам знадобляться спеціальні спорудження. Без них ракета є не більше ніж звичайним макетом. До того ж дозвіл на запуск даватиме тільки Росія.