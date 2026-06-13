Хоче показати "силу": в ISW пояснили, з чим пов'язана загроза нового запуску "Орешника"

Москва хоче спробувати продемонструвати свою "силу" після дня Росії ймовірним запуском балістичної ракети середньої дальності "Орешник". Про загрозу удару завчасно попереджали Повітряні сили ЗСУ.

Таку версію припускають в Інституті вивчення війни (ISW).

До слова США передали Україні дані про можливу загрозу удару ракетою "Орешник", – ЗМІ

Чому Росія може знову запустити "Орешник"?

Аналітики нагадали, що російські війська щонайменше тричі запускали "Орешник" по Україні за історію його експлуатації. Ба більше, два з них були у 2026 році.

Особливо Кремль посилив свою кампанію ударів великої дальності по українських містах після успішних атак Сил оборони по Москві та Санкт-Петербургу. Українські удари, як стверджують аналітики, показали – диктатор Володимир Путін не здатний надійно захистити свої міста.

Можливе рішення Кремля запустити ще один "Орешник" по Україні було б частиною цієї ескалації та, ймовірно, спробою продемонструвати свою силу після свята Дня Росії 12 червня,

– припускають аналітики.

Нагадаємо, 12 червня Повітряні сили ЗСУ попередили, що протягом найближчої доби є висока ймовірність запуску агресором БРСД з полігону Капустин Яр в Астраханській області. Згодом ЗМІ з посилання на джерела писали, що США нібито попередили Україну про загрозу російського "Орешника".

А російський диктор Путін заявляв про намір посилити удари по інфраструктурі України, "у відповідь" на її удар по об'єктах економіки Росії.