Це дуже небезпечно: якими можуть бути наступні кроки Путіна після удару "Орешником"

Мотивацією Путіна вдарити по Дніпру міжконтинентальною балістикою був страх. Російський диктатор нервує та боїться того, що відбувається навколо Росії, тому вдається до таких дій. Гнів очільника Кремля був націлений першочергово на США, потім на Європу, а вже потім на Україну.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний, зауваживши, що суцільного страху в США після удару "Орешником" по Україні не виникло. А Європа замість переляку навпаки мобілізувалась, а організація НАТО ще більше активізувалася у своєму баченні майбутнього, безпеки в ЄС, допомоги Україні.

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До російської ІПСО долучився сам Путін

Врешті внаслідок удару російською балістикою по Дніпру, за словами Лісного, вдалося тільки трохи збентежити пересічних громадян, першочергово в Україні, адже була спроба вкинути лякливі повідомлення про "Орешник" в інформаційний простір.

Зокрема, коли представниця МЗС Росії Захарова начебто не вимкнула під час брифінгу свій мобільний телефон і про заборону їй коментувати удар "Орешником" стало чутно в ефірі. Це, зі слів політолога, класична ІПСО з боку Кремля.

Тішить, що участь в ній бере і сам Путін. Це вказує на те, що він вбачає для себе серйозною проблемою дозвіл, який отримала Україна на застосування західної зброї вглиб Росії, а також нерозуміння того, як буде діяти Трамп,

– озвучив Лісний.

Політолог наголосив, що через страх і невпевненість у Путіна є бажання якомога швидше взяти під контроль ситуацію, яка розгортається.

Зробити це Путіну нині складно, як і будь-кому іншому. Але прикро, що в цій ІПСО взяли участь і деякі європейські лідери Угорщини, Словаччини, Сербії. Значить, вони несамостійні та потенційно можуть чинити опір певним євроінтеграційним намірам України,

– зазначив Лісний.

Як діятиме очільник Кремля

Далі Путін, на думку політолога, буде переходити в режим терору не тільки українців, а і європейців, можливо, і американців. Він припустив, що будуть проводитись акції на кшталт перерізання кабелів у морі або передаватимуться посилки з вибухівкою.

Путін від лідера держави, армія якої була №2, скотиться до методів терористичної організації. Це дуже небезпечно, тому що серед елементів, які Росія застосовуватиме – це гібридний варіант, зокрема інформаційний,

– спрогнозував Лісний.

Тому в такій ситуації, як наголосив політолог, Захід має адекватно реагувати на те, що сталося і те, що може відбутися далі.