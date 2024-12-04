Путін готував сюрприз: ЗМІ розкрили, що стоїть за пуском "Орешника" по Україні

Запуск Росією експериментальної балістичної ракети "Орешник" по Україні був пропагандистською операцією Кремля. Цим у Москві хотіли знову посіяти страх серед України та її партнерів на тлі звикання до постійних ядерних загроз.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання The Moscow Times. Свій "Орешник" росіяни запустили 21 листопада.

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Навіщо Росія насправді вдарила по Україні "Орешником"

Президент Росії Владімір Путін заявив, що його військові обстріляли місто Дніпро з "Орешника" буцімто у відповідь на обстріл Києвом території Росії далекобійною зброєю американського та британського виробництва.

Однак четверо російських чиновників, на умовах анонімності, розповіли журналістам, що удар "Орешником" та його подальше висвітлення в ЗМІ були ретельно сплановані за участю офіційних осіб, військовослужбовців, розвідувальних служб і PR-експертів Кремля.

Результатом цього стала пропагандистська кампанія, спрямована на перебільшення можливостей російського військово-промислового комплексу та потужності нової зброї.

Це шоу, яке було влаштоване та представлене публіці. Воно складалося з кількох етапів. Основними з них були власне удар "Орешником", розповсюдження кадрів у соцмережах та їх висвітлення в іноземних ЗМІ,

– сказав інший російський чиновник.

У кампанії взяли участь речниця МЗС Росії Марія Захарова та Алєксєй Громов, високопоставлений чиновник Кремля, який контролює Міністерство закордонних справ, пресслужби, а також програму новин і сюжети державного російського телебачення.

Повідомляється, що саме Громов подзвонив Захаровій під час брифінгу з журналістами у режимі гучномовного зв'язку заборонив їй коментувати "удар балістичною ракетою по військовому заводу в Дніпрі".

Кульмінація кампанії настала, коли Путін погрожував ударом по "центрах прийняття рішень" у Києві за допомогою "Орешника" на саміті ОДКБ.

Невже ядерні погрози Росії більше не діють

У матеріалі зазначено, що погрози Кремля застосувати ядерну зброю, які там вміло використовували роками для залякування європейських політиків, уже не такі ефективні на західних лідерів, як колись. Тому кремлівські технологи рекомендували розгорнути навколо Орєшника масштабну піар-кампанію.

Однак у Росії немає значних запасів систем "Орешник", і сам Путін визнав, що удар по Дніпру був тестовим.

Колишній російський інженер оборони на умовах анонімності зазначив, що реально на серійне виробництво "Орешника" знадобляться роки, враховуючи бюрократичну неефективність і відставання інновацій, якими страждає російський оборонний сектор.

"Розробка навіть відносно простих проєктів, не пов'язаних з ракетами, може тривати від п'яти до семи років", – сказав інженер.

Він також припустив, що застосування експериментальної зброї в реальному бойовому сценарії, швидше за все, спрямоване на вплив на громадську думку росіян, ніж на демонстрацію нових військових можливостей.