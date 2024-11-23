Голова польського МЗС відповів, про що свідчить застосування Путіним "Орешника"

Застосування Росією нової балістичної міжконтинентальної ракети для ударів по Україні є виявом розпачу кремлівського лідера Владіміра Путіна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського в інтерв'ю "Голосу Америки".

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Сікорський про застосування "Орешника" Росією

Глава МЗС Польщі зауважив, що Росія використовує балістичні ракети у ході усієї війни. Проте для удару по Дніпру ця могла бути міжконтинентальною балістичною ракетою, яка зазвичай призначена для іншого застосування.

І якщо це так, то це, звісно, з одного боку було б ескалацією і сигналом, а з іншого – виявом розпачу, бо Путін не може виграти цю війну,

– висловився Сікорський.

Очільник польського зовнішньополітичного відомства вказав, що російська економіка переживає стрес, є повідомлення про дезертирство серед військових російської армії, і, звісно, залучення солдатів із КНДР не є виявом сили Кремля.