У Бельгії пішов із життя Орест Сліпак – брат воїна та оперного співака Василя Сліпака

У Бельгії на 57 році життя помер Орест Сліпак. Після загибелі на фронті свого брата, оперного співака Василя Сліпака, він очолив Міжнародну некомерційну благодійну організацію "Фундація Василя Сліпака" як виконавчий директор.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Михайла Маслія.

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Що відомо про загибель Ореста Сліпака

Стало відомо, що у Бельгії на 57 році життя помер Орест Сліпак.

Орест закінчив Тернопільський медінститут, де найбільше облюбував кардіологію. Навчався з моєю дружиною. Були такі студентські часи в кінці 1980-х – на початку 1990-х, коли він щодня приходив до нас, а я готував смачні вечері чи обіди. Інколи збиралося й понад десяток зголоднілих і втомлених навчанням майбутніх молодих медиків. Були всі дружні,

– поділився Маслій.

Орест Сліпак / Фото Михайла Маслія

У 2016 році Орест Сліпак втратив брата Василя Сліпака – всесвітньо відомого оперного співака та соліста Паризької національної опери, який загинув, захищаючи Україну. Після загибелі на фронті свого брата, оперного співака Василя Сліпака, він очолив Міжнародну некомерційну благодійну організацію "Фундація Василя Сліпака" як виконавчий директор.

Ймовірно, Ореста Сліпака поховають 28 лютого у Львові після того, як його тіло перевезуть в Україну. До Бельгії за сином вирушила його мати Надія.